Kara Havacılık Komutanlığı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları hazır bulundu.
Esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer teğmen Ahmet Semih Bacanak, darbe girişimi günü Bölük Komutanı yüzbaşı Emre Erkan'ın çıkış içtimasında okula gelmelerini, kurs değerlendirme toplantısı yapacaklarını söylediğini anlattı.
Bacanak, okul gazinosunda toplandıklarında yarbay Yasin Candemir'in gelip Genelkurmay Başkanlığına terör saldırı olduğunu, çatışmalar yaşandığını, Kara Havacılık Komutanlığı'na da saldırı olabileceği için güvenlik önlemi almaları gerektiğini bildirdiğini öne sürdü.
Candemir'in "Telefon kullananı görürsem vatana ihanetten işlem yapacağım" dediğini aktaran Bacanak, ilerleyen saatlerde gizleyerek telefonuna baktığını kalkışma olduğuna dair açıklamaları ve haberleri gördüğünü bunun üzerine kışlayı terk etmeyi kararlaştırdığını dile getirdi.
Bacanak, sonrasında kursiyer teğmenlerin yanına gelip birlikten çıkanlar olduğunu söylemesi üzerine sivil kıyafetlerini giyip silahlarını bıraktıktan sonra araçla kışlayı terk ettiğini anlattı.
Sıralı tüm sicil amirlerinden şikayetçi olduğunu belirten Bacanak, tahliye talebinde bulundu.
Sanık eski kursiyer teğmen Yasin Köroğlu da kurs bölük komutanı tarafından mesai gerekçesi ile evinden çağrıldığını saat 21.45'te tabur komutanının gazinoya gelerek teğmenleri görevlendirdiğini söyledi.
Sabah saatlerine kadar verilen emir çerçevesinde hareket ettiğini ileri süren Köroğlu, taburda herhangi bir olumsuzluk görmediğini, bunu da tabur komutanına ilettiğini, daha sonra da gazinoda beklediğini iddia etti.
İlerleyen saatlerde cep telefonundan internete girdiğinde Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını ve Genelkurmay Başkanlığına saldırı olduğunu öğrendiğini belirten Köroğlu, savunmasını şöyle sürdürdü:
"Helikopterler bizlere anlatılanlara aykırı bir şekilde iniş ve kalkış yapıyorlardı. Sürekli çatışma sesleri duyuyordum. Saat 05.30 civarında devrem Kerimcan otururken, kursiyer teğmenler Cihangir ve Fatma arkadaşlarımızı gördük. Bize polislerin birlik içerisine girdiğini, komutanlarımızla çatıştıklarını söylediler. Biz de saat 06.00 gibi nizamiyeden ayrıldık."
Örgütsel bir davranış göstermediğini ve örgütle herhangi bir bağı olmadığını ileri süren Köroğlu, beraatini talep etti.
Tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Albunar ve Yunus Aydoğan da savcının beraat yönünde vermiş olduğu görüşe katıldığını belirtti.
Duruşmaya 6 Ağustos Pazartesi devam edilecek.
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Meclis'te HDP'ye büyük şok
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum