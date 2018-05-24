Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un dün görülen celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.
Müşteki avukatları da beyanlarını yazılı olarak mahkemeye sunacaklarını belirtti.
Esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için sanıklara süre verilmesine hükmeden mahkeme, davayı 30 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.
Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.
- Mütalaadan
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 31 Temmuz 2017'de görülmeye başlanan davada, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin tamamlanmasının ardından dün görülen celsede Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı Karakuş, 151 sanıktan 122'sine "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6'sına da FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etmiş, firari iki sanığın dosyasının ayrılmasını, 21 sanık hakkında da "delil yetersizliği" sebebiyle beraat kararı verilmesini istemişti.
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