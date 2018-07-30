HABER

Kara Havacılık Komutanlığı davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davasında, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına başlandı - Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan: - "Türk ordusunun bir mensubu, hiçbir tarikattan cemaatten emir almaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, avukatları ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un 23 Mayıs 2018'de açıkladığı esasa ilişkin mütalaaya karşı müşteki kişi ve kurumların avukatlarına söz verildi.

Müşteki avukatları, sanıkların atılı suçları işlediğine dair somut deliller bulunduğunu dile getirerek sanıkların tamamının cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Avukatların ardından sanıklar esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarına başlandı.

Olay tarihinde Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan, suçsuz olduğunu iddia etti.

"Türk ordusunun bir mensubu, hiçbir tarikattan cemaatten emir almaz." ifadelerini kullanan Kapan, darbe girişimi öncesi bayram tatilinde olduğunu, 11 Temmuz'da birliğine katılış yaptığını beyan etti.

Darbe girişimi günü rutin mesaisine devam ettiğini aktaran Kapan, gece görüş gözlüğü üzerine yaptığı çalışma nedeniyle mesaiden ayrılmadığını, ilerleyen saatlerde de sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'un, "Hava araçlarının Akıncı Üssü'ne tahliye edilmesi." emri üzerine helikopterle Akıncı'ya gittiğini bildirdi.

Burada sabaha kadar beklediğini, hiçbir faaliyete katılmadığını iddia eden Kapan, filo binasına gittiğinde darbe girişiminden haberi olduğunu savundu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar'ın kendisini Çankaya Köşkü'ne götürmesi emrini verdiğini, Akar'ın üs üzerinde uçuş yapan F-16'lara kalkış yapacak helikopteri vurmamaları emrini telefonla ilettiğini anlatan Kapan, daha sonra sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olan eski tümgeneral Mehmet Dişli'nin de helikoptere bindiğini anlattı.

Çankaya Köşkü'ne inişten sonra Akar'ın kendisine selam verdiğini ve teşekkür ettiğini belirten Kapan, darbeci olmadığının buradan anlaşıldığını savunarak, "Darbeci olsam Genelkurmay Başkanı'nı niye kaçırmayayım? Hadi kaçırmadım, Çankaya Köşkü'ne indikten sonra niye kaçmayayım? En azından memleketim olan Trabzon'a gidebilirdim." diye konuştu.

Çankaya'dan ayrıldıktan sonra helikopterle Etimesgut'a indiğini, buradan da Merkez Komutanlığı'na götürüldüğünü anlatan Kapan, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi.

- Mütalaadan

Davanın 23 Mayıs'ta görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, MİT ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıktan 86'sı için "anayasayı ihlal" suçundan birer kez, 36 sanık için de "anayasayı ihlal" ve "kasten adam öldürmek" suçundan 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Davanın 6 sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, delil yetersizliği nedeniyle 21 sanık hakkında beraat, firari 2 sanık hakkında ise dosyalarının tefrik edilmesi talebinde bulunmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklamaBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklama
Yüzen saray Kuşadası'ndaYüzen saray Kuşadası'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.