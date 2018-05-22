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Kara Havacılık Komutanlığı davasında mütalaa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'yı vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davasının yarınki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sunacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 151 kişinin yargılandığı davanın yarınki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını verecek.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, önceki celselerde hazır edilemeyen tanıkların beyanları alındı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, incelemesi tamamlanan sanıklara ait dijital materyallerin sonuç raporlarının dağıtılmasını istedi.

Sanık ve avukatlarının, söz konusu raporlara ilişkin beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Dik, sanıkların savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığını belirterek, yarınki duruşmada Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Davanın önceki gün görülen duruşmasında mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu bazı kişi ve kurumların davaya katılma taleplerini kabul etmişti.

Davaya müdahillik talebi kabul edilenler arasında, 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yakınları ile bazı MİT personeli de bulunuyor.

Öte yandan davanın sanıkları arasında, MİT, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı tarayan helikopter pilotları da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Havacılık Komutanlığı

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