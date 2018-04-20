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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanık beyanları alındı.

Mahkeme başkanı daha sonra şehir dışında olup talimatla beyanları alınan tanıkların ifadelerini okudu.

Sanıklara da söz verilen duruşma, salı gününe ertelendi.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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