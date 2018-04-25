Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada,152'si asker, 3'ü sivil, toplam 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanık beyanları alındı.

Duruşmada gizli tanık "Abdullah"ın ses ve görüntüsü değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) üzerinden ifadesine başvuruldu.

Gizli tanık Abdullah, uzun yıllar örgüt içerisinde bulunduğunu, davanın sanıklarından bir çoğunu örgütsel toplantılardan ve örgüt evlerinden tanıdığını beyan etti.

Gizli tanık, davanın sanıklarından eski Kara Havacılık Komutanı tuğgeneral Ünsal Coşkun ile 1996 yılında Erzincan'da aynı odayı paylaştıklarını, Coşkun'un o günden beri TSK içerisinde örgütün hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.

O dönem örgüt yöneticilerinin Ünsal Coşkun'u kendisine "cemaat badisi" olarak belirlediklerini ileri süren gizli tanık Abdullah, "Ağabeyler, Ünsal Coşkun koyu bir cemaatçi olduğundan, beni cemaate ısındırmak için yanına verdiler. 1996'nın eylül ayıydı. O günden beri Coşkun'un cemaat üyesi olduğunu biliyorum." diye konuştu.