Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada,152'si asker, 3'ü sivil, toplam 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tanık beyanları alındı.
Duruşmada gizli tanık "Abdullah"ın ses ve görüntüsü değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) üzerinden ifadesine başvuruldu.
Gizli tanık Abdullah, uzun yıllar örgüt içerisinde bulunduğunu, davanın sanıklarından bir çoğunu örgütsel toplantılardan ve örgüt evlerinden tanıdığını beyan etti.
Gizli tanık, davanın sanıklarından eski Kara Havacılık Komutanı tuğgeneral Ünsal Coşkun ile 1996 yılında Erzincan'da aynı odayı paylaştıklarını, Coşkun'un o günden beri TSK içerisinde örgütün hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia etti.
O dönem örgüt yöneticilerinin Ünsal Coşkun'u kendisine "cemaat badisi" olarak belirlediklerini ileri süren gizli tanık Abdullah, "Ağabeyler, Ünsal Coşkun koyu bir cemaatçi olduğundan, beni cemaate ısındırmak için yanına verdiler. 1996'nın eylül ayıydı. O günden beri Coşkun'un cemaat üyesi olduğunu biliyorum." diye konuştu.
Tanık beyanına karşı söz alan Coşkun, gizli tanık Abdullah'ın ifadelerini reddettiğini, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tanığın yönlendirildiğini ileri süren Coşkun, hiçbir örgüte üye olmadığını ifade etti.
Gizli tanık Abdullah, davanın sanıklarından Oğuz Yalçın, Uğur Kapan, Gökhan Lütfü Reyhan ve Mustafa Durmuş'un da FETÖ üyesi olduğunu iddia etti.
Bunun üzerine, söz alan sanıklar gizli tanığın kendilerine iftira attığını, yıllardır FETÖ yapılanması içerisinde olan bir kişinin halen görevde olmasını yadırgadıklarını belirtti.
Sanık avukatları da gizli tanık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını beyan etti.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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