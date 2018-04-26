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Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme başkanı dava dosyasına gelen sanıklara ait dijital materyallerin raporlarını ve tanık ifadelerini okudu. Ardından sanıklar, gelen evraklara ilişkin beyanda bulundu.

Daha sonra, söz alan sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tutuklu bulundukları süre de göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Davanın yarınki duruşmasında ara kararın açıklanması bekleniyor.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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