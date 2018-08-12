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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Malatya'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Malatya Havalimanı'dan 2. Ordu Komutanlığına geçen Orgeneral Dündar'ı, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel karşıladı.

Karargahta yaklaşık 3 saat kalan Orgeneral Dündar, daha sonra beraberinde Orgeneral İsmail Metin Temel ile Malatya Orduevi'ne geçti.

Orgeneral Dündar ve Temel, orduevinde yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı.

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İsmail Metin Temel Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dünda Malatya

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