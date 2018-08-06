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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Ankesörlü telefon soruşturmasında örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü belirtildi.

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