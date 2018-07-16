Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Dündar'a devrettiği belirtildi.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar getirilmişti.

