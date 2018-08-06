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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2'si aktif görevde 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi. Açıklamada, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması içi Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü de belirtildi.

Özkan ARSLAN/ ANKARA (DHA)

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