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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki albaylara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ ile irtibatları tespit edilerek haklarında gözaltı kararı alınan 25'i muvazzaf 72 albaydan 65'i yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) mensuplarına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 72 albaydan 65'i yakalandı.

FETÖ'nün, darbe girişiminin ardından, TSK'daki kripto mensuplarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "ankesörlü telefon" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 25'i muvazzaf 72 albaydan 65'i sabah saatlerinde 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında 2. Ordu Komutanlığında görevli kurmay albaylar Baki K, Murat D, Çanakkale'de görevli Kurmay Başkanı Serdar D, Kırklareli'nde görevli Osman A, 4. Kolordu Komutanlığında Şube Müdürü Akay B, Samsun'da görevli kurmay başkanları Mehmet E.K, Ahmet U, Ankara Kara Havacılık Komutanlığında görevli kurmay albaylar Burhan G, Ahmet Ş, Mustafa K, Asır B'nin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının deşifre olacaklarını anladıkları için emeklilik başvurusu yaptıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan askerlerin ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecekleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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