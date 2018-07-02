Kara Kuvvetleri Komutanlığından 68 kişiye gözaltı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarının, sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği Kara Kuvvetleri Komutanlığıdan 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde operasyon düzenledi.
Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
Zanlılardan 22 albay ve 27 yarbay hakkında daha önce idari işlem yapıldığı, 19'unun ise halen aktif görevde bulunduğu bildirildi.
Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var
ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama
Bolu'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa etti
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum