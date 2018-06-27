Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milattan önce 209'da Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akar, Kara Kuvvetlerinin, asil milletin huzur ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı uğrunda yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele harekatlarını jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla omuz omuza, başarıyla icra ettiğini vurguladı.

Bu başarıların elde edilmesinde modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde, mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu dile getiren Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı, büyük bir adanmışlık duygusuyla görevlerini ifa eden Kara Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı kutladı.