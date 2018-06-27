HABER

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: - "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" - "Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milattan önce 209'da Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akar, Kara Kuvvetlerinin, asil milletin huzur ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı uğrunda yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele harekatlarını jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla omuz omuza, başarıyla icra ettiğini vurguladı.

Bu başarıların elde edilmesinde modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde, mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu dile getiren Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı, büyük bir adanmışlık duygusuyla görevlerini ifa eden Kara Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı kutladı.

Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Kara Kuvvetlerini, "Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi" olarak tanımladığını hatırlatan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk ordusunun temel taşlarından birini oluşturan Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan, Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."

Kara Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ve milletle olan güçlü bağlarıyla "ordu-millet" anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere, gücünü 2 bin yılı aşan tarihinden ve asil milletimizin sevgi ve güveninden alan Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini ve onlara destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Bu arada, Genelkurmay Başkanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan afiş de basınla paylaşıldı.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklamaBedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama
Boruya sıkışan yavru kedi, 5 saatte kurtarıldıBoruya sıkışan yavru kedi, 5 saatte kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalırsam gazi 2227'nci kuruluş yıl dönümü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu-millet Ölürsem şehit Türk birliği

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.