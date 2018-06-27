Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milattan önce 209'da Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Akar, Kara Kuvvetlerinin, asil milletin huzur ve güvenliği, egemenlik ve bağımsızlığı uğrunda yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele harekatlarını jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla omuz omuza, başarıyla icra ettiğini vurguladı.
Bu başarıların elde edilmesinde modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde, mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu dile getiren Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı, büyük bir adanmışlık duygusuyla görevlerini ifa eden Kara Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı kutladı.
Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Kara Kuvvetlerini, "Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi" olarak tanımladığını hatırlatan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Türk ordusunun temel taşlarından birini oluşturan Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan, Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde, yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır."
Kara Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ve milletle olan güçlü bağlarıyla "ordu-millet" anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
"Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere, gücünü 2 bin yılı aşan tarihinden ve asil milletimizin sevgi ve güveninden alan Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini ve onlara destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."
Bu arada, Genelkurmay Başkanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan afiş de basınla paylaşıldı.
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