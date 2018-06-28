Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Genelkurmay Başkanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan klip, "Etkin, caydırıcı, saygın" sloganlarıyla başlıyor.
Klipte Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı kabul edilen MÖ 209'dan bugüne kadar kazanılan önemli zaferlere ilişkin canlandırmalar ve modern silahlarla yürütülen harekatlara ilişkin görüntüler yer alıyor.
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