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Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medyada yayımlandı

Genelkurmay Başkanlığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan klip, "Etkin, caydırıcı, saygın" sloganlarıyla başlıyor.

Klipte Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yılı kabul edilen MÖ 209'dan bugüne kadar kazanılan önemli zaferlere ilişkin canlandırmalar ve modern silahlarla yürütülen harekatlara ilişkin görüntüler yer alıyor.

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Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü sosyal medya

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