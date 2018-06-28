Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümüne özel klip

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip yayınladı. Türk tarihinin önemli dönüm noktaları ve Türk askerinin görev yaptığı kritik süreçlerin işlendiği klip, yaklaşık 2 dakika sürüyor.

