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Karaağız köyünde biyokütle enerji santrali gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

 BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, inşaatın başlaması için önlem almaya gelen jandarmaya tepki gösterdi, bazı köylüler sinir krizi geçirdi.

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, inşaatın başlaması için önlem almaya gelen jandarmaya tepki gösterdi, bazı köylüler sinir krizi geçirdi.

Büyükorhan İlçesi Karaağız köyünde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür 24 saat şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa Valiliği'nin görevlendirdiği aralarında sağlık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında cumartesi günü bir araya gelip görüştü. Sert tartışmaların yaşandığı konuşmaların ardından Karaağız köyüne bu sabah gelen jandarma ekipleri inşaatın başlatılması için çevrede önlem aldı, Buna karşı çıkan köylüler tepki gösterdi. Bazı köylüler ise sinir krizi geçirdi.

Yetkililer, jandarmanın inşaatın başlaması için önlem aldığını söyledi.

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