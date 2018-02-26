Karaali deresinde temizlik çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışmasına başladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı derelerdeki temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde bin 400 metre temizlik ve derenin yol geçiş noktasına 6 metre koruge boru döşeme çalışmasına başladı. Derede yürütülen temizlik tamamlandığında, yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlanacak.
Karaali Mahalle Muhtarı Salih Bulut, “MASKİ’nin bu çalışmasından dolayı çok memnunuz. Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Deremiz temizleniyor. Derenin yol geçiş noktasının orada oturan ailemizin evladı yağışlı havalarda okula gidemiyordu. Sağ olsun MASKİ yol geçiş noktasına boru döşeyerek yaya ve araç geçişini sağlıklı hale getiriyor. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ile birlikte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.
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