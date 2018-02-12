Karabacak: “Biz bir ve bütünüz”

Son günlerde Afrin’den gelen şehitler üzerine açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, “Dost düşman, yedi düvel iyi işitsin, biz Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı ile bir ve bütünüz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklamasıyla Afrin’deki terörist unsurlara karşı yürütülen mücadelenin yanında olduklarını bir kez daha dile getirdiler. Meydanda bir araya gelen çok sayıda sendika üyesi, terörü ve teröristleri protesto ettiler ve hep bir ağızdan “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dediler.

Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi adına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Yücel Karabacak, “Bizim mahallemizde Türk’e rağmen, Türk’e karşı oyun kurmaya kalkanlar bilsinler ki bizim vatanımızın sınırları masa başında cetvellerle değil, cephede kanla çizilir. Dost düşman, yedi düvel iyi işitsin, biz Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı ile bir ve bütünüz. Kimseyle bir derdimiz, kimseye bir düşmanlığımız yok ancak bizimle derdi olan, devletimizin, milletimizin birliğini yok etmeye çalışanlarla görülecek bir hesabımız var. Sanılması ki Türk ordusu yalnızca silah altındaki askerlerimizden ibarettir. Ordu-millet derler bize, 80 milyon askerimiz var. Şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Gazilerimiz var, içimiz sızlıyor. Ama kahraman askerimizin kanı ile, canı ile bu topraklarda yeni bir gelecek kuruluyor. On binlerce kilometre öteden gelerek, coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden Türk milleti hesap soruyor” diye konuştu.

Basın açıklamasına MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ve Sulakyurt İlçe Belediye Başkanı İsmail Bildik de katıldı.