Karabük ‘Amca’sını uğurladı

Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan, 88 yaşında hayatını kaybetti. Yolbulan için gözyaşları sel olup akarken Kardemir tesislerinde veda töreni düzenlendi. Karabük iş dünyasının önemli isimlerinden olan Kardemir A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı Mutullah Yolbulan, tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1930 Kayseri doğumlu olan ve 88 yaşında vefat eden Mutullah Yolbulan son iki yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yolbulan’ın vefatı kentte üzüntüye neden oldu. TBMM Üstün Hizmet Madalyası bulunan Mutullah Yolbulan için ilk tören KARDEMİR AŞ’de düzenlendi. Tören, Mutullah Yolbulan’ın geçen yıllarda çekilen ve kendi ağzından hayatını anlattığı video gösterimi ile başlarken gösterim esnasında ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Veda töreninde konuşan Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, “Herkes patron olabilir, herkes başkan olabilir ama amca olmak, baba olmak, ağabey olmak herkese nasip olacak bir şey değildir. Ne mutlu Mutullah Amca’mıza ki arkasından amca diye kendisine yad ettiriyor. Türkiyemizin en önemli sanayi kuruluşunun en zor zamanlarında Mutullah Amca’mız; beraberindekiler ile birlikte Türkiye’nin nadide sanayi kuruluşunu yok olmaktan kurtarmışlardır” diye konuştu.

“O mücadele tarihe altın harflerle yazılacaktır”

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise Mutullah Yolbulan ve Karabük halkının verdiği mücadelenin tarihe altın harflerle yazılacağını ifade ederek “Bu bacanın yeniden tütmesinden, bize büyük destek ve katkı veren, bizi cesaretlendiren o mücadelede birlikte büyümemize destek ve katkı veren rahmetli Mutullah Yolbulan’a bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Aslında zor bir süreçti o yıllar. Artık Kardemir’in kapısına kilit vurma zamanının geldiğine inanan siyaset çözüm üretmeden fabrikayı kapatma kararı vermişti. Karabük’ün o gün ortaya koyduğu birlik, beraber mücadele azmi ve gayreti bu bacaların sönmemesi için ortaya konulan büyük mücadele işçilerle beraber Karabük halkının birlikte yaptığı o büyük mücadele tarihe hep altın harflerle yazılacaktır” diye ifade etti.

“Mutullah Amca’yı tam bir devlet dostu, vatanperver olarak nitelendirmek en doğru tanım”

Karabük Valisi Kemal Çeber de Mutullah Yolbulan’ın Valilik ziyareti anısını anlattı. Çeber, “Mutullah Amca yaklaşık 7 ay önce beni ziyarete geldi. Her türlü sağlık problemine rağmen fiziken çok ciddi güçlükler yaşamasına rağmen ciddi sıkıntılarla mücadele etmesine rağmen valilik merdivenlerini dostlarının kolunda çıktı ve valiyi ziyaret etti. Hoşgeldiniz dedi. Şahsımdan ayrı söylüyorum bu onun devlete bakışını, devlete saygısını, devlete hürmetini gösterir. Bu da bizler için ve devlet için çok önemlidir. Bundan sonraki hareketlerimizi belirleyici bir unsurdur. Bu anlamda Mutullah Amca’yı tam bir devlet dostu, vatanperver olarak nitelendirmek en doğru tanım olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.