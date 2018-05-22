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Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Karabük CHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte CHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Karabük adayları. Karabük CHP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. CHP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki AKP Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

KARABÜK CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Karabük CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Karabük CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • HÜSEYİN AVNİ AKSOY
  • SEDAT KARAOĞLU
  • GÜLSÜN BENİÇ

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna gö32 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

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