Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan A.D, S.K, M.K, E.P, H.K ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da düzenlediği operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

