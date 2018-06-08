Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 6'sı serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.D, S.K, M.K, E.P, H.K. ve C.G'nin savcılık sorguları tamamlandı.
Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.
Diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya'da düzenlediği operasyonda 11 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.
Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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