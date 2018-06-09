Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 askerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.B, A.Y, F.D, G.Ö, F.A. ve İ.U'nun savcılık sorguları tamamlandı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden F.D tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları" ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya'da düzenlediği operasyonda önce 11, daha sonra bir muvazzaf asker daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, S.K, M.K, E.P, H.K. ve C.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

