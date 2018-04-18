Karabük Off-Road pilotları Sakarya yarışlarında iddialı

Adapazarı Belediyesi’nin desteği ile Sakarya’da gerçekleştirilecek olan 2018 Türkiye Off-Road şampiyonası 1 ayak yarışlarında Karabük’ten iki pilot katılacak.
21-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarışlara Karabük-Safranbolu Doğa ve Otomobil Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) kulübüne temsilen Mehmet Selaattin Yıldırım ile Mehmet Vurulmuş iki araç ile katılacak.
KARDOFF kulübünü temsilen yarışlara katılacak olan Yıldırım ve Vurulmuş Sakarya’da yapılacak yarışlarda oldukça iddialı olduklarını kaydederek, kupayı Karabük’e kazandırmak istediklerini söyledi.
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