HABER

Karabük Özel İdarede kadroya geçiş sınavları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kadroya geçiş sınavlarının başladığını bildirdi.Uzun, yaptığı açıklamada, sınav komisyonunda genel sekreter yardımcıları İsmail Kökcü, Bahattin Eroğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın ile Karabük Valiliği adına İrfan Gökalp’in yer aldığını söyledi.Sınavların hafta boyunca devam edeceğini kaydeden Uzun, "KHK kapsamında Özel İdaremizde çalışan işçi personelimiz hayırlısı ile kadroya geçiyor.

Karabük Özel İdarede kadroya geçiş sınavları başladı

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kadroya geçiş sınavlarının başladığını bildirdi.
Uzun, yaptığı açıklamada, sınav komisyonunda genel sekreter yardımcıları İsmail Kökcü, Bahattin Eroğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın ile Karabük Valiliği adına İrfan Gökalp’in yer aldığını söyledi.
Sınavların hafta boyunca devam edeceğini kaydeden Uzun, "KHK kapsamında Özel İdaremizde çalışan işçi personelimiz hayırlısı ile kadroya geçiyor. Gerçekten çok mutluyum. Böyle hayırlı bir olaya katkı verdiğim için işçi personelimiz kadar ben de mutluyum. Biz Karabük Özel İdare olarak büyük bir aileyiz ve bu olay ailemizi daha da mutlu etti. Sınavları dairemizin işlerini aksatmadan bir haftaya yaydık. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, personellerimize de aileleri ile huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Şehit annesine 2,5 lira için hakaret etmişti! O şoför için ders gibi karar

Şehit annesine 2,5 lira için hakaret etmişti! O şoför için ders gibi karar

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Terör örgütünün gerçek yüzü! Hafıza kartından çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vicdan konvoyu Gümüşhane’den geçti

Vicdan konvoyu Gümüşhane’den geçti

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde sorun tespiti tamamlandı

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde sorun tespiti tamamlandı

Asker ve polis abilerine mektup yazdılar, resim yaptılar

Asker ve polis abilerine mektup yazdılar, resim yaptılar

Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

Kadınlar, kadına saygı için halı sahaya çıktı

Şehit yakınları ve gaziler Suriye sınırında

Şehit yakınları ve gaziler Suriye sınırında

İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.