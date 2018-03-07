Karabük Özel İdarede kadroya geçiş sınavları başladı

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kadroya geçiş sınavlarının başladığını bildirdi.

Uzun, yaptığı açıklamada, sınav komisyonunda genel sekreter yardımcıları İsmail Kökcü, Bahattin Eroğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın ile Karabük Valiliği adına İrfan Gökalp’in yer aldığını söyledi.

Sınavların hafta boyunca devam edeceğini kaydeden Uzun, "KHK kapsamında Özel İdaremizde çalışan işçi personelimiz hayırlısı ile kadroya geçiyor. Gerçekten çok mutluyum. Böyle hayırlı bir olaya katkı verdiğim için işçi personelimiz kadar ben de mutluyum. Biz Karabük Özel İdare olarak büyük bir aileyiz ve bu olay ailemizi daha da mutlu etti. Sınavları dairemizin işlerini aksatmadan bir haftaya yaydık. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, personellerimize de aileleri ile huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.