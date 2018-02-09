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Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan 2 askerden 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük meydanında cenaze töreni yapıldı. Cenazeye katılan on binlerce Karabüklü alana sığmadı. Havadan çekilen bir fotoğrafta ise kalabalığın tesadüfen oluşturduğu Türkiye silueti duygulandırdı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yapan eşi Hafize Nur Akpınar, babası İsmail ve annesi Ülker ile kızkardeşi Beyza Akpınar ile gaziler, Kardemir Karabüksporlu futolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYİNDİ

Hafize Nur Akpınar, törene üzerinde eşinin üniforması ile Beyza Akpınar ise ağabeyinin parkasıyla katıldı. Kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Törende şehidin eşi, annesi, babası ve kız kardeşi yan yana oturup birbirlerinin ellerinden tuttu. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin babasıyla yan yana saf tuttu.

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"YAVRUCUM DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİN?"

Dua edilmesinin ardından şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Ülker Akpınar ve eşi Hafize Nur Akpınar gözyaşı döktü. Anne Ülker Akpınar, "Yavrucum düğününe mi geldin Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağolsun. Şehit oldu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi konvoy eşliğinde toprağa verileceği Karabük'e gönderildi. Ömer Bilal Akpınar ile Hafize Nur Akpınar'ın geçen yıl Haziran ayında Safranbolu'da düzenlenen düğünle evlendikleri öğrenildi.

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ÇAYCUMA KAYMAKAMI KEÇELİ, ŞEHİT KUZENİNİ KARŞILADI

Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenazeyi karşılayan Kaymakam Keçeli, kuzeni Akpınar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesini görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi vasiyet ettiği Safranbolu Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlikte toprağa verilmek üzere cenaze aracına götürüldüğü sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp öptü. Anne Ülker Akpınar, şehidin cenazesi cenaze aracına götürülürken elini Türk bayrağına sarılı tabuttan ayırmadı. Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

KİLİS ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2016 yılında başladığı görevine Tunceli 4’üncü Komando Tugay’ında devam ederken geçici görevle Kilis’e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), dün Afrin El Maski civarında bulunan TSK unsurlarına yönelik gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırısında şehit düşmüştü.

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Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın yakınlarının ağıtları yürek yaktı. Şehidin annesi Gülizar Doğan ve babası Hanifi Doğan görevlilerin yardımıyla ayakta zor dururken, yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’nın cenaze namazı Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırıldı.

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4 kardeşi bulunan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın bekar olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, askeri ve mülki erkan katıldı.

DHA/İHA

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