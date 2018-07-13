Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, "İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy’un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum" yazılı dilekçesini gösterdi.

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce’nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"PARTİDE HESAPLAŞACAĞIZ"

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, ’Asla bunu yapamazsın’ dedi. Ben de ’Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim’ dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. ’Partide hesaplaşacağız’ dedi.