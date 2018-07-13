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Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, görevinden istifa etti. CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise olayla ilgili "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Karabük'te CHP il teşkilatı karıştı! CHP'li başkandan dayak istifası!

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, parti binasında yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile arasında yaşanan sorunu istifa gerekçesi olarak göstererek, "İl Başkanı Abdullah Çakır ve Sayın Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy’un 6 Temmuz günü ilçemize teşekkür ziyareti sırasında, parti binasında İl Başkanı Abdullah Çakır tarafından şiddete maruz kaldığımdan dolayı istifa ediyorum" yazılı dilekçesini gösterdi.

Şahin, teşekkür ziyareti sırasında yemek yenilirken istenmedik bir olay yaşandığını, Muharrem İnce’nin seçim sonrası bir açıklamasını tasvip etmemesi nedeniyle bir paylaşımda bulunduğunu, bunun konusunun açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"PARTİDE HESAPLAŞACAĞIZ"

"Paylaşımıma Sayın İl Başkanı kızmış, ’Asla bunu yapamazsın’ dedi. Ben de ’Bu benim özelim, kimse özelime karışamaz, ben özgür birisiyim’ dediğim halde üsteledi. Tartışma büyüdü, tartışmanın büyümesi sonucunda benden karar defteri almamı söyledi. ’Partide hesaplaşacağız’ dedi.

"SOL GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Parti binasının önüne geldiğimizde kendisinin sinirli olduğunu gördüm, zaten ben de sinirlenmiştim. ’Partiyi açmayacağım’ dedim. Teşekkür ziyaretlerimizi yarıda kestik. Ondan sonra ’İstediğin zaman hesabı çıkartırım, karar defterimi prosedür ne gerekiyorsa yaparım’ dediysem de, ’Partiyi açacaksın’ diyerek kapıya dikildi. En sonunda açtım. Karar defterini almak için odama girdim ve arkamdan geldi. Ne yazık ki iki tane yumruk vurdu sol gözümün üzerine.

"SAVUNMAK BENİM DE HAKKIM"

Savunmak benim de hakkım. ’Sen beni buraya dövmeye mi geldin?’ dedim, iki tane de ben vurdum. Ne yazık olay hiç istemediğimiz şekilde gelişti."

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ise "İtiş kakış var. Ben ona şiddet uygulasam hastaneye gidip darp raporu alırdı. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Karabük dayak Eskipazar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
chp zihniyeti işte hep şidett
Ya Hala anlamadiniz.mi chpye kilicdaroglunu bilerek getirldi ve chpyi mezhep partisi yaptilar.hayatta 22 den fazla.alamaz kilicdaroglunu oldugu surece .zamaninda akp ve feto kilicdaroglunu grtirdi baykali gonderdi
parti içi demokrasi
Hepsini ihraç edin. Kendini yönetemeyen bizi yönetmeye aday olamaz.
chp baskanından sorun cözme metodu bu da nedir ilce baskanı senin esirinmi herkes kendi düsüncesini paylasmakta özgürdür madem bi itirazın var kagıt üstünde savunmasını alırsın sizin gibi insanlar yüzünden sosyal medyada kendi düsüncelerimizi paylasmaktan korkar olduk bu ne öfke cok yazık
Koca koca adamsınız la. Muhabbete bak. Vizyonunu sevdiklerim, memleket yöneteceklerini iddia ediyorlar bir de.
Gayet normal.
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