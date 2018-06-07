Karabük'te esrarengiz balık ölümleri! Kokuya dayanamadılar, ekipler inceleme başlattı

Karabük’ten geçen Araç Çayı'nda vatandaşlar onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Çayda irili ufaklı yüzlerce balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerine İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

KOKUYA DAYANAMADILAR



Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK’da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun olduğunu, kokuya dayanamadıklarını ve bunun ardından Araç Çayı'nda irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğunu söyledi.

İHA



