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Karabük'te esrarengiz balık ölümleri! Kokuya dayanamadılar, ekipler inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Karabük'ten geçen Araç Çayı'nda yaşanan esrarengiz balık ölümleri bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Durumun yetkililere bildirilmesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Karabük’ten geçen Araç Çayı'nda vatandaşlar onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Çayda irili ufaklı yüzlerce balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerine İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

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KOKUYA DAYANAMADILAR

Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK’da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun olduğunu, kokuya dayanamadıklarını ve bunun ardından Araç Çayı'nda irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğunu söyledi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Karabük balık ölümleri araç çayı

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