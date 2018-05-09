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Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine operasyon düzenleyen polis, FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden A.B, M.A, O.K.Ş, M.E.G, M.H, B.B, E.P, A.F.A ve M.Ş sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karabük Hücre Evi

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