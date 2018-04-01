Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kahreden şehit haberi! Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit oldu, 10 kişi yaralandı.
Olay, Karabük’ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu İncebakacaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Dün akşam meydana gelen trafik kazasında vefat eden Hüsnü Kalaycı’nın cezaevinde olan kardeşi, ağabeyinin bugünkü defin törenine tutuklu kaldığı cezaevinden izin alarak katıldı. Cenazenin ardından tutuklu mahkum Gurbet Kalaycı’nın bulunduğu cezaevi aracı, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit düştü. Aralarında mahkum ve askerlerin bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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