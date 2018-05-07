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Karabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 53 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören 53 ülkenin öğrencileri, kampüste düzenlenen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor ve Sanat Günleri'nde yemek kültürlerini tanıttı.
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen KÜLBİSS Günleri bugün yapılan törenlerle başladı. Demir Çelik Kampüsünde düzenlenen etkinlikte 53 ülkeden Karabük'te öğrenim gören öğrenciler, şarkı söyleyip yöresel halk oyunları ve dans gösterilerini sundu. Tüm öğrenciler 'Erik dalı' türküsü eşliğinde oynayıp doyasıya eğlendi. Öğrenciler, ülkelerinin yöresel ürünlerini açtıkları stantlarda sergiledi. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, stantları gezerek bilgi aldı, öğrencilerin ikramlarından tadıp, yöresel kıyafetlerini denedi. Çeber ve Polat Teknokent'te masa tenisi oynadı.
Vali Çeber öğrencilerin uyum içerisinde olduklarını belirterek, "Beni çok memnun eden hususlardan birisi de gelen yabancı öğrencilerimiz ve üniversitemizin tamamıyla birlikte kentimizin çok ciddi bir uyum içerisinde olması, birbirlerini çok çabuk özümsemeleri, benimsemeleri ve birbirlerine tam bir kardeşlik, hukuk anlayışı içerisinde sahip çıkmalarıdır. Sevgili konuk öğrencilerimiz, her biriniz bize ailelerinizin, ülkelerinizin emanetisiniz. Bu anlamda siz görmeseniz de, duymasanız da sorunlarınız ve burayla uyum ve yaşam standartlarınız anlamında takip etmeye çalışıyoruz" dedi.
Prof. Dr. Refik Polat ise bu tür faaliyetlerle uluslararası öğrencileri daha yakından tanıdıklarını söyledi. Etkinliğin 5 gün süreceği belirtildi.

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Karabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttıKarabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttıKarabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttıKarabük Üniversitesi'nde 53 ülkenin öğrencileri yemek kültürlerini tanıttı

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