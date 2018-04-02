Karabük Valisi uçuruma yuvarlanan cezaevi aracındaki yaralananları ziyaret etti

Karabük Valisi Kemal Çeber, cenaze dönüşü uçuruma yuvarlanan cezaevi aracındaki yaralananları hastanede ziyaret etti.
Yenice ilçesinde taşıdığı mahkumun katıldığı cenaze programı sonrası 80 metreden uçuruma yuvarlanan cezaevi aracında bulunan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken Karabük Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal hastaneye hareket etti.
Çoğunluğu askerlerden oluşan yaralılarla görüşen heyet, kazaya ilişkin de bilgiler aldı.
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