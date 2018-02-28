Karabük ve Safranbolu’da fırtına

Karabük ve Safranbolu ilçesinde fırtına etkili oldu.
Safranbolu ilçesinde fırtına nedeniyle Esentepe Mahallesi’ndeki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçan saçları elektrik tellerine çarparak koparttı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine de haber verildi. Bölgeye gelen TEDAŞ ekipleri, kısa sürede kopan elektrik tellerini tamir etti.
Diğer yandan Karabük’te de Yeşil Mahalle Camialtı Sokak’ta 7 katlı inşaatın duvarı, yanındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına yıkıldı. Hasar oluşan apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle polis ekiplerince boşaltıldı.
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