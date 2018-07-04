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Karabük ve Zonguldak'ta çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

Karabük ve Zonguldak'ta çocuk istismarına tepki

KARABÜK/ZONGULDAK (AA) - Karabük ve Zonguldak'ta bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Çelik-İş Sendikasına üye işçiler ve vatandaşlardan oluşan grup, kent meydanında toplandı.

Çeşitli dövizler açan ve slogan atan grup, öldürülen Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'yı temsilen meydana konan üzerinde Türk bayrağı ile gelinlik bulunan iki tabut önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Leyla ve Eylül adına yazılan şiirlerin okunmasının ardından grup adına basın açıklaması yapan Filiz Çınar, çocuk istismarı ve ölümlerinin artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin evlat acısı çekmesini istemediklerini belirten Çınar, buna son verilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Grup daha sonra tabutları omuzlarına alarak Yenişehir Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

- KARDOFF'dan da tepki

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri de çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Safranbolu Aslanlar mevkisinde toplanan grup, öldürülen kız çocukları Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğrafları ve bazı dövizler taşıyarak Kıranköy mevkisine kadar yürüdü. Gruba, özel yapım arazi araçları da konvoy yaparak eşlik etti.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki amacıyla konvoy düzenlediklerini söyledi.

Toplumun her kesimin bu konuda duyarlı olduğunu ifade eden Demir, vatandaşların, kulüp, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de Kadın Platformu üyeleri, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı.

Devrim Bulvarındaki Çilekli Kadın heykeli önünde konuşan platform sözcüsü Hamide İpek, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyledi.

Cinsel istismarı önlemek için cezaların arttırılmasının çözüm olmayacağını belirten İpek, sorunun kaynağının bulunarak çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismarlarda zaman aşımı sorununa çözüm bulunarak, çocuğun beyanının hukuki değerinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Hamide İpek, şunları kaydetti:

"Cezalar yeniden değerlendirilmeli ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi örnek oluşturan ülkelerin deneyimleri incelenmeli. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için yardım ve destek mekanizması kurulmalı. Çocuk yaşta ve zorla evlendirmeyi önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Kadınların ve çocukların şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı."

Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan kalabalık daha sonra slogan atarak dağıldı.

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