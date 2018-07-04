Karabük ve Zonguldak'ta çocuk istismarına tepki

Safranbolu Aslanlar mevkisinde toplanan grup, öldürülen kız çocukları Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'nın fotoğrafları ve bazı dövizler taşıyarak Kıranköy mevkisine kadar yürüdü. Gruba, özel yapım arazi araçları da konvoy yaparak eşlik etti.

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) üyeleri de çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

Grup daha sonra tabutları omuzlarına alarak Yenişehir Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Ailelerin evlat acısı çekmesini istemediklerini belirten Çınar, buna son verilmesi için yetkilileri göreve çağırdı.

Leyla ve Eylül adına yazılan şiirlerin okunmasının ardından grup adına basın açıklaması yapan Filiz Çınar, çocuk istismarı ve ölümlerinin artık son bulmasını istediklerini söyledi.

Çeşitli dövizler açan ve slogan atan grup, öldürülen Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara'yı temsilen meydana konan üzerinde Türk bayrağı ile gelinlik bulunan iki tabut önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

KARABÜK/ZONGULDAK (AA) - Karabük ve Zonguldak'ta bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çocukların istismarı ve öldürülmelerine tepki gösterdi.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki amacıyla konvoy düzenlediklerini söyledi.

Toplumun her kesimin bu konuda duyarlı olduğunu ifade eden Demir, vatandaşların, kulüp, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de Kadın Platformu üyeleri, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir için eylem yaptı.

Devrim Bulvarındaki Çilekli Kadın heykeli önünde konuşan platform sözcüsü Hamide İpek, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini söyledi.

Cinsel istismarı önlemek için cezaların arttırılmasının çözüm olmayacağını belirten İpek, sorunun kaynağının bulunarak çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Cinsel istismarlarda zaman aşımı sorununa çözüm bulunarak, çocuğun beyanının hukuki değerinin güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Hamide İpek, şunları kaydetti:

"Cezalar yeniden değerlendirilmeli ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi örnek oluşturan ülkelerin deneyimleri incelenmeli. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için yardım ve destek mekanizması kurulmalı. Çocuk yaşta ve zorla evlendirmeyi önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. Kadınların ve çocukların şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı."

Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan kalabalık daha sonra slogan atarak dağıldı.

