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Karabük ve Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı

Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçu işleyen kişilere yönelik çalışma kapsamında, Karabük ve Zonguldak'ta belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.Ö, S.U. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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