Karabük’e TSE hizmet bürosu

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, kente TSE Hizmet bürosu açılması yönünde isteğine TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz olumlu cevap verdi.
Karabük’te düzenlenen “Demir Çelik Sektörünün Geleceği ve 2023 vizyonu” panelinde Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sebahittin Korkmaz ile görüşen TSO Başkanı Tuncay Özcan, Batı Karadeniz’i kapsayan bir TSE hizmet bürosunun Karabük’te açılmasını talep etti.
TSO Başkanı Özcan’ın Karabük’te bir TSE olmasını ve yerinde hizmet verilmesi talebine olumlu cevap veren TSE Başkanı Korkmaz, “ Biz de sanayiciyle, ticaret erbabıyla, üreticiyle her zaman iç içe ve her zaman yanlarında olmayı istiyoruz. Kurumsal olarak da bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu talep sonrası bölgeyi incelemek için arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah temsilciliğimizi Karabük’e açarız” dedi.
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