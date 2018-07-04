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Karabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 21:42 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, kadınlar son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.

Karabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protesto

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kadınlar son zamanlarda artan çocuk istismarı ve cinayetlerini protesto etti.
Karabüklü kadınlar, son günlerde artan çocuk istismarı ve ölümlerini protesto etmek için Karabük Kent Meydanı'nda toplandı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ve Ankara Polatlı'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül ile kayıp çacıklar için bir araya gelen bir grup kadın basın açıklaması yaptı. Üzerinde gelinlik ve Türk bayrağı olan temsili çocuk tabutları ile eylem yapan kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetleri için siyah kurdele takarak tepkilerini ortaya koydu. Ellerinde Leyla ve Eylül'ün fotoğraflarının yanı sıra 'İdam isteriz', 'Bana yapılanlara sessiz kalmayın' yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık 'İdam isteriz', 'Çocuklara uzanan eller kırılsın' sloganları attı.
Toplanan kalabalık adına konuşan Filiz Çınar, çocuk istismarının başlı başına bir felaket olduğunu belirterek, "Dün Eylül, bugün Leyla. Peki yarın hangimizin çocuğunun, hangi annenin yüreği yanacak. Daha kaç tane meleğimizi vahşice katledecekler. Bebeklerin, çocukların tacizlerine karşı çıkıyoruz zannederken, yaptıklarınızla, söylediklerinizle o tecavüzün gerçekleşmesine yardım ve yataklık ediyor olabilirsiniz. Kadınlar her gün tecavüze uğruyor tanıdıkları veya tanımadıkları kişiler tarafından. Kıyıda köşede, karanlıkta, iş yerlerinde, hatta kocaları tarafından tecavüze uğruyorlar. 3 yaşında, 3,5 yaşında, 4 yaşında çocuklar tecavüze uğruyor. İçimizi en çok bu olaylar yakıyor. En çok bu olaylarda öfkemize, aklımızı, ruhumuza, ciğerlerimize sarmalıyor bizi. Çocuklara istismar başlı başına bir felaket. Bu felakete tepki gösterip dikkat çektiğini sanıpta öfkemizi artıranlar da var" dedi.
Kadınlar daha sonra Yenişehir Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek eylemi sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI

Karabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protestoKarabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protestoKarabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protestoKarabüklü kadınlardan çocuk cinayetlerine tabutlu protesto

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