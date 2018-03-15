HABER

Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Takımın idmanını takip eden kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Osmanlıspor maçında galip gelerek moral bulmak istediklerini söyledi.Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı mavili ekip, ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Takımın idmanını takip eden kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Osmanlıspor maçında galip gelerek moral bulmak istediklerini söyledi.
Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı mavili ekip, ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat Görgülü ve Cem Özdemir ile izinli olan Skulason ve Ibanez antrenmanda yer almadı.
“Galip gelerek moral bulmak istiyoruz”
İdman sonrası İHA’ya açıklamalarda bulunan Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, geçen hafta Kayserispor maçına iyi motive olup hazırlandıklarını ancak bireysel ve futbolcuların aşırı hırslarından dolayı mağlup olduklarını söyledi.
Hafta boyunca Osmanlıspor maçına hazırlandıklarını kaydeden Aytekin, “Orada verdiğimiz mücadele güzeldi. Oyuncular adeta savaştı. Oyuncularımız şimdi Kayseri maçının devamı gibi hazırlandı bu hafta. Çokta hırslılar. Ben hemen hemen her gün idmanları seyrediyorum. Osmanlıspor maçına puan anlamında sahaya galip gelmek için çıkacağız. Galatasaray maçındaki yaşadığımız travmanın bir kısmını Kayseri maçında attık. Geri kalan kısmını ise yarın Osmanlı maçında atarız. Bu maçtan galibiyet alarak bir moral yakalarız diye düşünüyorum” dedi.

“Düşmeyi hesap ederek planlama yapıyoruz”
Başkan Aytekin, öncelikli hedeflerinin kulübe transfer yasağı gelmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, “ Bu sezon gittiğimiz yere kadar gideceğiz demiştik. Bunun yaparken, gelecek sezonunda planlamasını yapıyoruz. Düşmeyi hesaba katarak gelecek sezon 1. Lig’de nasıl bir kadro ile mücadele ederiz, elimizde hangi futbolcular kalıyor diye çalışmalara başladık. İlk hedefimiz transfer yasağının gelmemesi. İyi mücadele veriyoruz. Gönderdiğimiz hoca ve futbolcular var ve onlarla anlaşma zemini hazırlıyoruz. Bir ödeme planı sunacağız. Bunun için elimizde bir miktar para olması veya vaat edilen paraların gelmesi lazım. Bir yerlerden söz aldık bu gerçekleşirse önümüzdeki hafta problemli olan gönderdiğimiz oyuncularla ortak bir zeminde mutabakatta kalıp transfer yasağı gelmemesi için çabalayacağız. Önümüzdeki Haziran Temmuz ayında takıma takviyeler yaparak yeniden süper lige çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Süper Lig takımlarının 15 tanesinin borcu bizden daha fazla. 100 bin kişilik bir şehiriz ve bu kaynakları çıkarmamız zor gözüküyor ama büyüklerimiz bir araya gelerek Karabükspor’u tekrar layık olduğu yere çıkarmak için el ele vermemiz” diye kaydetti.
Kulüp hesaplarının incelenmesi sonrası ortaya çıkan bir takım raporların basına sızmasına anlam veremediğini de ifade eden Aytekin, şunları söyledi:
“ Denetçi raporları bir tanesi bizde, savcılıkta, emniyet te ve bir tanesi de valilikte diye biliyorum. Net olmamakla birlikte 3-4 yerde var. Bu rapor bizden önce hazırlandı. Bu raporlar basına nasıl sızdırıldı bilmiyorum. Bulma şansım da yok gibi görünüyor. Bu tür şeyler yargıya zarar verir. Çıkan her kötü haber Karabükspor’un ismine leke getiriyor, zarar veriyor ve marka değerimizi düşüyor. Federasyondan biz lisans almaya çalışırken, bu tür haberler çıkıyor. Bunlar zamanlama açısından çok yanlış. Bir şeyleri kurtarmaya çalışırken hiç ilgisiz alakasız şeylerle karşılaşıp bunları aşmaya çalışıyoruz.”

Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Kardeşini canlı yayında infaz etmişti! O DEAŞ'lı hakim karşısında

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Öldürülen terörist bilinenden fazla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Kadın girişimci komisyonundan cezaevi ziyareti

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Daday’da öğrencilere madde bağımlılığı anlatıldı

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Silifke’de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Medine Türk Okulu’ndan Mehmetçiğe destek

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

Çiftlik Caddesi’ne özel güvenlik geliyor

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.