Karabük'te bayramlaşma programı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Özgür Özer diyor ki geçen günlerde eğer Muharrem ince cumhurbaşkanı olursa Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacakmış. Demek ki bunlar başa gelse Türkiye de terörle mücadele bitecek, terör örgütleri bayram edecek." dedi.
Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Kemal Güneş Caddesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Burada konuşan Şahin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6 adayın yarıştığını belirterek, Erdoğan ile diğerlerinin kıyaslanamayacağını söyledi.
AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlere değinen Şahin, AK Parti'nin yeniden iş başına gelmesiyle 24 Haziran'ın bir bayram olacağını ve anlam kazanacağını kaydetti.
Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanmasını engellemek için aday olduklarını dile getiren Şahin, "Ama başaramayacaklar. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsleyecek. Bu millet yapılanları görüyor ve biliyor. Yeniliklerin onun önderliğinde yapılabileceğine inanıyor." diye konuştu.
Mehmet Ali Şahin, şöyle devam etti:
"Özgür Özer diyor ki geçen günlerde eğer Muharrem ince cumhurbaşkanı olursa Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacakmış. Demek ki bunlar başa gelse Türkiye de terörle mücadele bitecek, terör örgütleri bayram edecek. 15 Temmuz'da mağlup olanlar, kaybedenler, umutlarını 24 Hazirana bağladılar. PKK'nın, terör örgütünün elebaşları CHP'ye haber göndermiş, 'HDP'ye destek verin. Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli birlikteliği başarılı olmamalı, başarılı olurlarsa bittik' diye. Bitecek, bu terör örgütlerinin hepsinin köküne kibrit suyunu şimdiden döküyoruz, seçimlerden sonra da dökmeye devam edeceğiz. Bu yüzden 24 Haziran seçimi sadece yeni sisteme geçme seçimi değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini de oylarınızla inşa edeceksiniz."
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- "Erdoğan o kadar meyveli ağaç, o kadar güçlü bir lider"
Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye çalıştıklarının altını çizen Şahin, "Demek ki Recep Tayyip Erdoğan o kadar meyveli ağaç, o kadar güçlü bir lider. Geçenlerde Fransa'da bir dergide dünyayı önümüzdeki yıllarda yönlendirecek 4 tane liderin fotoğrafını koymuşlar. Bu 4 liderden bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda büyük bir oy farkıyla seçeceğiz. Ama onu Meclis'te güçlü tutacak, ihtiyaç duyduğu kanunları Meclis'ten çıkaracak olan grubun orada olması lazım. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a verilen oyun değeri ve anlamı neyse milletvekilliğinde verilen oyun değeri ve anlamı odur." sözlerine yer verdi.
Diğer cumhurbaşkanı adaylarının yıkım ekibi olduğunu, hiçbir proje ortaya koyamadıklarını savunan Şahin, Millet İttifakının parlamenter sistemi geri getirmeye çalışarak, milletin iradesine karşı çıktığını sözlerine ekledi.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük Milletvekili adayları Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de birer konuşma yaparak, katılımcıların bayramını kutladı.
AK Parti Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Eflani ilçe başkanlıkları tarafından da bayramlaşma programı düzenlendi.
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