Karabük'te bayramlaşma programı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Özgür Özer diyor ki geçen günlerde eğer Muharrem ince cumhurbaşkanı olursa Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacakmış. Demek ki bunlar başa gelse Türkiye de terörle mücadele bitecek, terör örgütleri bayram edecek." dedi.

Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Kemal Güneş Caddesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Şahin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 6 adayın yarıştığını belirterek, Erdoğan ile diğerlerinin kıyaslanamayacağını söyledi.

AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlere değinen Şahin, AK Parti'nin yeniden iş başına gelmesiyle 24 Haziran'ın bir bayram olacağını ve anlam kazanacağını kaydetti.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanmasını engellemek için aday olduklarını dile getiren Şahin, "Ama başaramayacaklar. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsleyecek. Bu millet yapılanları görüyor ve biliyor. Yeniliklerin onun önderliğinde yapılabileceğine inanıyor." diye konuştu.