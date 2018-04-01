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Karabük'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Karabük'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bazı askerler de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 askerin şehit olduğu tespit edildi.

Yaralanan diğer askerler ve araçtaki bir mahkum ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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