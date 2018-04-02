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Karabük'te cezaevi nakil aracının devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerlere ziyarette bulundu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Şahin, yaralı askerleri ziyaret edip sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, yaralı 13 askerin 10'unun taburcu edildiğini, 3 asker ve mahkumun ise tedavisinin sürdürdüğünü, şehit yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyledi.

Tedavisi devam eden Er Bora Uğurlu da ring aracının içerisinde oldukları için kazanın nasıl geliştiğini bilmediğini, aniden yuvarlanmaya başladıklarını ifade etti.

Aracın bir ara durduğunu sonra yeniden devrildiğini anlatan Uğurlu, "Bir, iki takla attıktan sonra bir duraksama oldu. Biz, 'Herhalde durdu, Allah'a şükür olsun, geçti' dedik. Ondan sonra asıl olay başladı zaten. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yaklaşık 100 metre kadar bir sürüklenmişiz, komutanlarımızdan 2 şehit vermişiz, ring şoförümüzü kaybetmişiz. Allah'a şükür daha büyük kayıplarımız olmadı. Halk sağ olsun araçtan çıkmamıza yardımcı oldu. Götürdüğümüz mahkumun yakınları, sağ olsunlar çıkmamıza yardımcı oldular. Keşke komutanlarımız da bizimle olsaydı da daha iyi olsaydık. Moral olarak daha iyi bir durumda olabilseydik." diye konuştu.

- Olay

Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta bulunan biri rütbeli 13 asker ile mahkum da yaralanmıştı.

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