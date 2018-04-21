Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen Yunus Yüzbaşılar (27) idaresindeki 78 AC 927 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, diğer sürücülerin bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Yüzbaşılar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.