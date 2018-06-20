Karabük'te dolandırıcılık operasyonu

Karabük'te, otomobillerini satın aldığı kişileri parasını ödemeyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil satıcılarının, dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda, kendisini iş adamı veya galerici olarak tanıtan zanlının, satıcıların güvenini kazandıktan sonra aracın noter işlemlerini, mesai bitimine yakın saatlerde başlattığını belirledi.

Anlaştıkları ücreti, EFT yoluyla satıcılara gönderen zanlının, noter işlemleri bittikten hemen sonra EFT'yi iptal ettiği ya da başka bahanelerle araç sahiplerini dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler ayrıca, zanlının dolandırıcılık yaparak elde ettiği otomobillere, tedbir konulmasını engellemek için araçları kısa sürede üçüncü kişilere sattığını ortaya çıkardı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda B.K. (25) gözaltına alındı.

Benzer suçlardan 4 ayrı sabıka kaydı olduğu belirtilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

