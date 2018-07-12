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Karabük'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

Safranbolu'da çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Gökpınar köyünde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu ilçesine bağlı Gökçebey köyünde bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın, kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı.

Yangına, Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerinin de sevk edildiği yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yangında ellerinden yaralanan ev sahiplerinden Kazım Yılmaz, sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük köy yangın

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