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Karabük'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 00:12 | Son Güncelleme

Karabük'te ev yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İlçe merkezinde Mehmet Ş'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EV YANGINI Karabük Ovacık

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