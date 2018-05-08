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Karabük'te FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:55 | Son Güncelleme

Karabük'te, FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'ın yargılanmasına devam edildi. - Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunma yapması için duruşmayı erteledi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan'ın yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arıcan'ın avukatı ve eşiyle yakınları katıldı.

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arıcan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Daha önceki duruşmalarda söylediklerini tekrarlayan Arıcan, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti. .

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Sanığın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunma yapması için duruşmayı 01 Haziran'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karabük Sedad Arıcan

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