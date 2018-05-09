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Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası küçülerek yapılanmasına devam ettiğini, sözde yeni "il abileri" atadığını tespit eden Karabük Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Örgüt üyelerinin "hijyen evleri" olarak adlandırdığı 6 hücre evine operasyon düzenleyen polis, FETÖ'nün sözde il yöneticisi 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün hücre evlerinde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden A.B, M.A, O.K.Ş, M.E.G, M.H, B.B, E.P, A.F.A ve M.Ş sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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FETÖ gözaltı hücre evleri Karabük

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