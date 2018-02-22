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Karabük'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan KASİAD yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 19 şüphelinin yargılanmasına devam edildi - Eski Bank Asya çalışanı tanık Murat E: - "Şube müdürümüz, yapılacak olan seçimlerde, AK Partili adayın kazanmaması, rakip olan en güçlü şahsa ve partiye oy vermesinin sağlanması için, bankada çalışan her bir kişinin AK Partili olan en az 10 şahsın oylarını diğer partilere vermeleri yönünde çalışması yapılması konusunda genel müdürlükten talimat geldiğini bize bildirdi" - Eski Bank Asya üst düzey çalışanı tanık Ahmet A: - "Kurban bağışı yapmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Başka bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmak zorunda kalanlarda oldu. Kimlerin ne için kredi çekmesi gerektiği konusunda genel müdürlükten bizlere mail bile geldi"

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği (KASİAD) yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 19 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Adem Okcu, Beytullah Çağlıyan, Bilal Gürsoy, Eyüp Keser, Mehmet Körpen, Murat Tüfekçi, Murat Yetişir ve Sadık Benlioğlu ile tutuksuz sanıklar Aynur ve Mustafa Gencay, Mustafa Duman, Mustafa Korkut, Mustafa Tulumoğlu, Ramazan Taşkıran ve Tamer Akbaş, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Kontrol noktası oluşturan, çevrede tedbir alan emniyet güçleri, avukatların yanı sıra sanık yakınları ve izleyicilerinin de X-Ray cihazından geçerek üst araması yapıldıktan sonra salona girişine izin verdi.

Tutuklu sanık Ahmet Ramazanoğlu, Burhaniye T Tipi, tutuksuz sanıklardan Nurten Çeşmeci, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nurettin Çeşmeci Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi ve Muhammed Abdulcebbar Ezgin ise İstanbul Büyükçekmece 1. Asliye Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tek tek savunmalarını yaptı ve 19 tanık ile avukatlar dinlenildi.

Sanık Ramazan Taşkıran, mahkeme heyetinin sorusu üzerine çeşitli illerde Zaman gazetesi bölge ve il müdürlükleri yaptığını, Cihan Haber Ajansı'na ise zaman zaman haberler gönderdiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede "vaiz" olarak nitelendiren sanığa, "22 Şubat 2018 tarihinde hala bu adama vaiz diyen kaç kişi var?" diye tepki gösterdi.

- Banka çalışanlarına "Kurban" hedefi

Duruşmaya tanık olarak katılan eski Bank Asya çalışanı Murat E. ise banka üst düzey yöneticilerinin görevleri dışında kendilerine kurban bağışı gibi başka hedefler de verdiklerini ve bunu yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Murat E, kurban bağışı için bir müşterisine ricada bulunduğunu ve bin lira kadar para aldığını aktararak, şunları söyledi:

"Başka kimseye de söyleyemediğimden hedef olarak belirtilen kurban parasını tamamlamak için yaklaşık bin 500-2 bin lira gibi bir parayı cebimden ayırdım. Diğer paralarla birlikte şube müdürümüze elden verdim. Bu paralarla alınan kurbanların nereye gittiği ile ilgili bilgiye sahip değilim. Bir öğrenci yurdunda kesildiğini duydum. Bu durumdan şube müdürümüz ve personel olarak rahatsızdık. Cemaatin işlerini takip etmek için isimlerini hatırlayamadığım bazı kişiler bankaya sık sık gelirdi. Şube müdürümüz Zaman gazetesine aboneliğini kestiği için üstlerinden baskı gördü ve tekrar abone olmak zorunda kaldı. Buna şahit oldum."

- "AK Partiye oy vermeyin, verenleri ikna edin" talimatı

30 Mart 2014 yılı yerel seçimleri öncesinde banka şube müdürünün personeli odasına topladığını ve genel müdürlükten gelen bir talimatı ilettiğini vurgulayan Murat E, şöyle devam etti:

"Şube müdürümüz, yapılacak olan seçimlerde, AK Partili adayın kazanmaması, rakip olan en güçlü şahsa ve partiye oy vermesinin sağlanması için, bankada çalışan her bir kişinin AK Partili olan en az 10 şahsın oylarını diğer partilere vermeleri yönünde çalışması yapılması konusunda genel müdürlükten talimat geldiğini bize bildirdi. Müdürümüz, bunu istemediğini, son derece çirkin bulduğunu ancak üstlerinden geldiği için iletmek zorunda kaldığını, bu işi yapmamamız gerektiğini de bize bildirdi. Hatta bu toplantıda çoğu arkadaşımız ağladı. Bizler bu çalışma içine girmedik. 2014 yılı mayıs ayı gibi bankadan ayrıldım."

- "Başka bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmak zorunda kalanlarda oldu"

Eski Bank Asya üst düzey çalışanı ve duruşmaya tanık olarak katılan Ahmet A. da genel müdürlükten 17-25 Aralıktan sonra kendilerine talimat geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Kurban bağışı yapmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Başka bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmak zorunda kalanlar da oldu. Kimlerin ne için kredi çekmesi gerektiği konusunda genel müdürlükten bizlere mail bile geldi. Şube müdürlüğü yaptığım dönemde bana da geldi, ben de arkadaşlara aktardım. Ben yapmadım. Bankaya işe girdiğinizde gazete ve dergilerine mecburen abone olursunuz, sizi yaparlar zaten. O ilde dernekleri varsa üye olursunuz, sizi bir şekilde üye yaparlar. İşinizi kaybetmek istemediğinizi bildikleri için baskı uygulanıyordu. Buna maruz kalmamak için yaparsınız."

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutuklu sanıklardan Bilal Gürsoy'un adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan KASİAD ve bazı eğitim kurumlarındaki faaliyetleri ile Bank Asya hesaplarındaki hareketlerin yer aldığı iddianamede, haklarında kamu davası açılan 19 sanığın TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Karabük KASİAD

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