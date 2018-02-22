Karabük'te FETÖ/PDY davası

Tutuklu sanık Ahmet Ramazanoğlu, Burhaniye T Tipi, tutuksuz sanıklardan Nurten Çeşmeci, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nurettin Çeşmeci Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi ve Muhammed Abdulcebbar Ezgin ise İstanbul Büyükçekmece 1. Asliye Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Adem Okcu, Beytullah Çağlıyan, Bilal Gürsoy, Eyüp Keser, Mehmet Körpen, Murat Tüfekçi, Murat Yetişir ve Sadık Benlioğlu ile tutuksuz sanıklar Aynur ve Mustafa Gencay, Mustafa Duman, Mustafa Korkut, Mustafa Tulumoğlu, Ramazan Taşkıran ve Tamer Akbaş, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği (KASİAD) yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 19 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tek tek savunmalarını yaptı ve 19 tanık ile avukatlar dinlenildi.

Sanık Ramazan Taşkıran, mahkeme heyetinin sorusu üzerine çeşitli illerde Zaman gazetesi bölge ve il müdürlükleri yaptığını, Cihan Haber Ajansı'na ise zaman zaman haberler gönderdiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen'i daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede "vaiz" olarak nitelendiren sanığa, "22 Şubat 2018 tarihinde hala bu adama vaiz diyen kaç kişi var?" diye tepki gösterdi.

- Banka çalışanlarına "Kurban" hedefi

Duruşmaya tanık olarak katılan eski Bank Asya çalışanı Murat E. ise banka üst düzey yöneticilerinin görevleri dışında kendilerine kurban bağışı gibi başka hedefler de verdiklerini ve bunu yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Murat E, kurban bağışı için bir müşterisine ricada bulunduğunu ve bin lira kadar para aldığını aktararak, şunları söyledi:

"Başka kimseye de söyleyemediğimden hedef olarak belirtilen kurban parasını tamamlamak için yaklaşık bin 500-2 bin lira gibi bir parayı cebimden ayırdım. Diğer paralarla birlikte şube müdürümüze elden verdim. Bu paralarla alınan kurbanların nereye gittiği ile ilgili bilgiye sahip değilim. Bir öğrenci yurdunda kesildiğini duydum. Bu durumdan şube müdürümüz ve personel olarak rahatsızdık. Cemaatin işlerini takip etmek için isimlerini hatırlayamadığım bazı kişiler bankaya sık sık gelirdi. Şube müdürümüz Zaman gazetesine aboneliğini kestiği için üstlerinden baskı gördü ve tekrar abone olmak zorunda kaldı. Buna şahit oldum."