Karabük'te FETÖ/PDY davası

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği (KASİAD) yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 19 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem O, Beytullah Ç, Bilal G, Eyüp K, Mehmet K, Murat T, Murat Y. ve Sadık B. ile tutuksuz sanıklar Aynur G, Mustafa G, Mustafa D, Mustafa K, Mustafa T, Ramazan T. ve Tamer A. ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet R, Burhaniye T Tipi, tutuksuz sanıklardan Nurten Ç, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nurettin Ç. Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi ve Muhammed A. ise İstanbul Büyükçekmece 1. Asliye Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tanık Ferit A, örgüte ait Sakarya'daki yurtlarda çalışırken Karabük'e gönderildiğini ve buradaki yurtlarda çalışmaya başladığını ifade etti.